Ватикан нарушил протокол, посадив Зеленского в первый ряд на похоронах Папы, – СМИ

26 апреля президент Зеленский побывал на церемонии прощания с понтификом. Ватикан нарушил протокол, чтобы обеспечить украинскому лидеру место в первом ряду на похоронах Папы Франциска рядом с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.

Похоже, что Ватикан принял специальные меры, чтобы предоставить Зеленскому заметное место на церемонии, где большинство лидеров рассаживали в соответствии с названием их страны и статуса – глава государства или правительства, передает 24 Канал с ссылкой на The Telegraph.

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Как Ватикан ради Зеленского нарушил протокол ради Зеленского

Сложные правила предусматривают, что мировых лидеров рассаживают в алфавитном порядке в соответствии с французским названием страны – ведь французский был традиционным языком дипломатии, когда устанавливались эти протоколы.

Как президент Украины, Зеленский мог рассчитывать только на место в третьем ряду или даже дальше. Однако его посадили в первый ряд, на 11 мест от Трампа, который сидел справа от него.

В Ватикане не отрицали, что протокол был нарушен. "Думаю, они заполнили свободное место," – сказал Маттео Бруни, представитель Ватикана, в комментарии для The Telegraph.

Между Зеленским и Трампом сидели, среди других, президенты Индии, Венгрии, Габона, а также Макрон с женой Брижит и президент Финляндии Александр Стубб.

Справа от Трампа и его жены Мелании сидели президент Эстонии Алар Карис и король Испании Фелипе.

Справа от Зеленского сидел президент Ирландии Майкл Д. Хиггинс, что также свидетельствует об отступлении от строгого соблюдения протокола в пользу более заметного расположения украинского лидера.

В других местах протокола придерживались строже: например, президент Аргентины Хавьер Милей сидел в крайнем правом углу первого ряда рядом со швейцарской гвардией. Принц Уэльский, представлявший британского короля, сидел в третьем ряду рядом с Олафом Шольцем – канцлером Германии, который является главой правительства, а не государства.

Также на церемонии присутствовали премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер с женой Леди Стармер и бывший президент США Джо Байден, которого разместили в пятом ряду.

Президент Италии Серджо Маттарелла сидел в первом ряду, тогда как премьер-министр страны Джорджия Мелони – дальше, в соответствии с правилами рассадки глав государств и правительств.