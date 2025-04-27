"Это не Октоберфест": премьера Баварии раскритиковали за селфи перед похоронами Папы Римского

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер сделал селфи перед похоронами Папы Римского Франциска, которые состоялись в Ватикане 26 апреля. За это политик получил шквал критики в соцсетях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Маркус Зёдер попал в скандал

Маркус Зёдер перед похоронами Папы Римского опубликовал улыбающееся селфи на своей странице в соцсети Х.

Только что прилетел в Рим: сейчас мы в кортеже с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером по дороге в Ватикан на похоронную церемонию покойного Папы Франциска,

– написал Зёдер.

Эта фотография быстро вызвала бурную реакцию пользователей. О селфи премьер-министра Баварии высказались также отдельные политики.

Селфи на похоронах – это не очень достойно. Похороны Папы Римского – это не Октоберфест,

– написала немецкий политик Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

По прибытии в Ватикан Зёдер также опубликовал несколько фотографий с похорон. Он подчеркнул, что "мы будем очень скучать по Папе Франциску".

Напомним, Маркус Зёдер стал не единственным политиком, который попал под шквал критики после похорон Папы Римского. В нарушении этикета обвинили также Дональда Трампа: он появился на похоронах в синем костюме вместо черного, а также преждевременно покинул церемонию прощания.

К тому же в скандал попал спикер польского сейма Шимон Головня. Все потому, что во время похорон он делал фото на телефон.