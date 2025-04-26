Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Журналисты заметили, что утром Папу Франциска перевезли из Ватикана в базилику Санта Мария Маджоре на папамобиле. Кортеж ехал по улицам Рима, полными людей в трауре.

Также во время проповеди кардинала Джованни Баттиста Ре аудитория взорвалась спонтанными аплодисментами. Поэтому "хотя богослужение было мрачным и серьезным, оно также было полно надежды".

И очень символической была встреча Зеленского и Трампа. После нее Трамп изменил свое мнение о войне в Украине и раскритиковал Путина.

"Франциск на протяжении всей своей жизни неоднократно призывал к миру, к диалогу между мировыми лидерами. Как уместно было видеть, что встреча состоялась в базилике Святого Петра", – сказал корреспондент CNN.

А в сети появился ряд мемов о Трампе и Зеленском в Ватикане.