Капризы природы помогают россиянам продвигаться вглубь Покровска, – BBC

В Покровске идут ожесточенные бои. Погодные условия сейчас на стороне оккупантов.

10 ноября в сети появилось видео, на котором видно, как россияне на мотоциклах и гражданских автомобилях въезжают в южную часть Покровска. Все это происходит под пеленой густого тумана, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Как природа способствует продвижению россиян в Покровске?

11 ноября 7-й десантно-штурмовой корпус Украины подтвердил, что неблагоприятные погодные условия позволили российским войскам прорваться в южные окраины города.

Густой туман сильно мешает воздушной разведке выявлять и уничтожать врага на открытой местности.

По словам оператора беспилотников с позывным "Гусак", оккупанты, воспользовавшись низкой видимостью, даже решились атаковать колонной техники. Обычно такие штурмы заканчиваются мгновенным уничтожением врага украинскими дронами.

"Гусак" рассказал, что его подразделение также участвовало в отражении атаки, показанной на видео. Колонну частично уничтожили, но из-за тумана не удалось зафиксировать момент контратаки, поэтому неизвестно, ликвидировали ли всех.

В 7-ом корпусе ДШВ уточнили, что в Покровске находятся более 300 россиян. Их цель остается неизменной – выйти на северные границы города с последующей попыткой окружить агломерацию.

Какова ситуация на Покровском направлении?