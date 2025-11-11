Примхи природи допомагають росіянам просуватися вглиб Покровська, – BBC

У Покровську точаться запеклі бої. Погодні умови зараз на боці окупантів.

10 листопада у мережі з'явилося відео, на якому видно, як росіяни на мотоциклах та цивільних автомобілях в'їжджають до південної частини Покровська. Усе це відбувається під пеленою густого туману, передає 24 Канал із посиланням на BBC.

Як природа сприяє просуванню росіян у Покровську?

11 листопада 7-й десантно-штурмовий корпус України підтвердив, що несприятливі погодні умови дали змогу російським військам прорватися у південні околиці міста.

Густий туман сильно заважає повітряній розвідці виявляти та знищувати ворога на відкритій місцевості.

За словами оператора безпілотників із позивним "Гусак", окупанти, скориставшись низькою видимістю, навіть наважилися атакувати колоною техніки. Зазвичай такі штурми закінчуються миттєвим знищенням ворога українськими дронами.

"Гусак" розповів, що його підрозділ також брав участь у відбитті атаки, показаної на відео. Колону частково знищили, але через туман не вдалося зафіксувати момент контратаки, тому невідомо, чи ліквідували всіх.

У 7-му корпусі ДШВ уточнили, що у Покровську перебувають понад 300 росіян. Їхня мета залишається незмінною – вийти на північні межі міста з подальшою спробою оточити агломерацію.

Яка ситуація на Покровському напрямку?