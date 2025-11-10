Про становище на фронті російсько-української війни біля Покровська й Мирнограда розповів командир підрозділу однієї з бригад, яка зараз відбиває ворожі атаки на цьому напрямку, передає 24 Канал із посиланням на проєкт "Український свідок".

Як військові коментують ситуацію в обороні Покровська й Мирнограда?

Командир пояснив, що підрозділи могли б і далі стримувати рух росіян на Мирноград, бо помітили, як противник заходив у смугу, і доповідали про виставлення так званих "штор". Йдеться про засоби РЕБ, які спотворюють і не дають безпілотникам передавати відео. За словами військовослужбовця, у них не вистачало засобів, щоб уразити їх, а старший начальник не допомагав.

Доля міста, що зараз опинилося у пожежі з епіцентром у Покровську, могла б бути іншою. Адже ця пожежа – наслідок передумов, які складалися вже давно. Підрозділи, що обороняють напрямок, бачили й розвиток ситуації у динаміці, і способи цю динаміку перервати.

Командир сказав, цього не сталося через брак необхідних засобів, інертність командування та умови, що дозволяють пілотам БпЛА – ключовим гравцям теперішнього етапу війни – працювати у безпеці, але на відстані від ділянок фронту, де вони потрібні найбільше. Водночас він запропонував власне вирішення для цієї проблеми.

Ми б могли зупинити росіян. Не давали б їм виставлятися, методично б їх ліквідовували. Виявляли б екіпажі БпЛА і нищили. Вони б не напаслися людей. Але все було абияк, ніхто не звертав уваги на наші спроби щось робити. Звісно, противник накопичився, перетягнув канат на себе,

– висловився військовий.

Він пояснив, що тепер замість точкової роботи доводиться кидати до зони ГУР на гелікоптерах та всі елітні підрозділи, аби гасити пожежу. Водночас командир наголошує на системному недоліку в організації роботи безпілотних сил і мотивації особового складу.

На його думку, під час складнощів бійці з бойових підрозділів масово йдуть у СЗЧ, а потім переводяться в Сили безпілотних систем (СБС), які замість знищення "Рубікону" виконують безпечніші завдання далеко від фронту.

Це, каже він, призводить до того, що "люди знають, що перейдуть в СБС і не будуть підписуватися на тяжкі задачі".

Командир вважає, що необхідно підвищити вимоги до СБС і їхнього персоналу, щоб ті виконували саме завдання з боротьби з ворожими БпЛА, або ж посилити відповідальність за СЗЧ у бойових бригадах.

На прикладі Мирнограда і Покровська він пояснює: "Пілоти СБС мали б літати на розвідку, виявляти екіпажі, контролювати їх, не даючи їм працювати. У підрозділів СБС є сили та засоби, щоб робити це системно. А вони відтягнулися до Добропілля і тепер розвідкою та ураженням до агломерації не долітають і недостатньо допомагають бойовим бригадам. А бойові бригади мали можливість стримувати ворога, але не було чим це робити. Партнери не приймали вчасно потрібних рішень, Україна не мала власних засобів для ураження".

Описуючи наслідки, командир розповідає, як ворог через РЕБ паралізував управління засобами ураження та забезпечив свою розвідку.

Ми знаходимо засіб БпЛА ворога, передаємо на знищення і чекаємо, щоб туди щось відпрацювало. Воно відпрацьовує, але шкодить тільки обладнанню. Тому противник далі виставляється і працює. Пілоти не знищуються, а мають знищуватися саме вони,

– розповів він.

У підсумку офіцер наполягає на створенні інтегрованих структур у складі бойових бригад, які безпосередньо займалися б виявленням і ліквідацією ворожих пілотів БпЛА, та на жорсткіших заходах щодо тих, хто "легко переводиться" в безпечніші служби.

Завершуючи, він закликає винести уроки з уже допущених помилок і не допускати їх надалі.

З тієї ситуації, що вже сталася, взяти максимум досвіду і більше такого не допускати,

– резюмував військовий.

Останні зміни на Покровському напрямку