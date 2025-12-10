Они шокированы, – политический эксперт назвал самый большой страх Европы

Соединенные Штаты постепенно отдаляются от Европы. Все это происходит на фоне войны в Украине и различных угроз от России.

Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт и доктор философии Андрей Городницкий, отметив, что эта ситуация заставляет становиться Европой субъектом. Это – неплохо, но там пока не готовы идти на жесткие действия.

Чего боятся в Европе?

Как отметил Городницкий, сейчас на самом деле сильно не хватает Европы, которая могла бы сама за себя постоять и перестала бы действовать в геополитике сквозь призму Соединенных Штатов. К примеру, даже сейчас все происходит именно сквозь видение США.

Что бы мы ни делали, должны обращаться в Европу. Там звонят в США. Сейчас европейцы шокированы. Они осознают, что им нужно будет "подкрутить" социальную защиту и перенаправить средства в военный сектор, что защитить себя самим. Война на пороге, а они не хотят этого делать. Мерц уже получил огромную пощечину, потому что начал говорить первым об этом. Его рейтинг неприятия подрос до 70%,

– сказал Городницкий.

В Италии, Испании, Франции уже пытаются отсидеться и надеются, что никакой войны не будет и не придется идти на непопулярные решения. Но готовиться в любом случае нужно. И некоторых политиков здесь трудно понять.

Я не понимаю того же Макрона. Он уже не переизберется. Тогда же выделить средства на военные структуры. Когда начнется война, все вспомнят об этом и будут ставить памятники, потому что ты рискнул репутацией и карьерой, но Франция была защищена. Готовиться к войне – непопулярная идея. Мы видели митинги молодежи в Германии, которые говорят, что лучше жить под Путиным, чем быть в войне. Этот пацифизм развивался много десятилетий. В том числе и благодаря России,

– отметил Городницкий.

Кроме этого, на этом фоне важно углублять сотрудничество между Украиной и Европой в военном плане. Оба способны сильно усилить друг друга.

