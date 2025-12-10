Вони шоковані, – політичний експерт назвав найбільший страх Європи 

Сполучені Штати поступово віддаляються від Європи. Все це відбувається на тлі війни в Україні та різноманітних погроз від Росії.

Про це 24 Каналу розповів політичний експерт та доктор філософії Андрій Городницький, зауваживши, що ця ситуація змушує ставати Європою суб'єктом. Це – непогано, але там поки неготові йти на жорсткі дії.

Дивіться також "Залізний купол" з ШІ для Європи: що це за система і чи зможе захистити міста від ракет і дронів

Чого бояться у Європі?

Як наголосив Городницький, зараз насправді сильно не вистачає Європи, яка могла б сама за себе постояти і перестала б діяти в геополітиці крізь призму Сполучених Штатів. До прикладу, навіть зараз все відбувається саме крізь бачення США.

Що б ми не робили, мусимо звертатися до Європи. Там телефонують до США. Зараз європейці шоковані. Вони усвідомлюють, що їм потрібно буде "підкрутити" соціальний захист і перенаправити кошти у військовий сектор, що захистити себе самим. Війна на порозі, а вони не хочуть цього робити. Мерц вже отримав величезного ляпаса, бо почав говорити першим про це. Його рейтинг несприйняття підріс до 70%,

– сказав Городницький.

В Італії, Іспанії, Франції вже намагаються відсидітися та сподіваються, що ніякої війни не буде і не доведеться йти на непопулярні рішення. Але готуватися у будь-якому випадку потрібно. І деяких політиків тут важко зрозуміти.

Я не розумію того ж Макрона. Він вже не переобереться. Тоді ж виділи кошти на військові структури. Коли почнеться війна, усі згадають про це і ставитимуть пам'ятники, бо ти ризикнув репутацією та кар'єрою, але Франція була захищена. Готуватися до війни – непопулярна ідея. Ми бачили мітинги молоді в Німеччині, які кажуть, що краще жити під Путіним, ніж бути у війні. Цей пацифізм розвивався багато десятиліть. Зокрема й завдяки Росії,

– зазначив Городницький.

Окрім цього, на цьому тлі важливо поглиблювати співпрацю між Україною та Європою у військовому плані. Обоє здатні сильно посилити одна одну.

Мирні переговори щодо війни в Україні: коротко