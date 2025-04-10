США могут ждать большие перемены: Трамп уже делает первые шаги к этому

Некоторые заявления и действия Дональда Трампа вызывают много вопросов. Кажется, что он может пойти на радикальные шаги, которые трудно назвать законными.

Об этом на ютубе 24 Канала сказал профессор университета имени Кеннеди и независимый эксперт нефтегазового рынка Борис Аронштейн. По его мнению, Дональд Трамп расшатывает систему сдерживания и противовесов в Соединенных Штатах.

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Что хочет сделать Трамп

Как отметил Аронштейн, Трамп насильно подчиняет себе СМИ, давит на университеты, судебный корпус и юридические фирмы. Именно это – столбы, на которых держится система сдерживания и противовесов в Соединенных Штатах. Такое же уже делал диктатор Владимир Путин в России.

Также были намеки, что Трамп может захотеть "баллотироваться" на третий срок в США. Однако 12 и 22 поправки тамошней конституции запрещают гражданину в третий раз быть президентом Штатов.

Сценарий, при котором Джей Ди Вэнс становится президентом, а затем уходит в отставку в пользу Трампа, который будет занимать должность вице-президента, также невозможен. Это запрещает именно 12 поправка.

Но есть вариант с чрезвычайным положением. Трамп вполне может ввести что-то такое. Вот он уже ввел указ о чрезвычайном положении в экономике. На его основе уже другие указы опубликовал. Конгресс фактически молчит. 6 членов Верховного суда абсолютно политизированы и выполняют функцию его юридической поддержки,

– сказал Аронштейн.

По его словам, Соединенные Штаты уже депортировали 200 венесуэльцев в Сальвадор на основе закона 1798 года. Но он позволяет это делать только тогда, когда страна находится во время войны. Вероятно, это одна из попыток проверить, как общество отреагирует на такие сомнительные действия.

На прошлой неделе в США были манифестации. На все Штаты набралось около 600 тысяч протестующих. Но это сравнительно незначительная цифра.

Напомним, недавно Дональд Трамп приостановил большинство тарифов против разных стран на 90 дней. По данным СМИ, это стало неожиданностью даже для его ближайших советников.