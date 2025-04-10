Про це на ютубі 24 Каналу сказав професор університету імені Кеннеді та незалежний експерт нафтогазового ринку Борис Аронштейн. На його думку, Дональд Трамп розхитує систему стримування та противаг у Сполучених Штатах.

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Що хоче зробити Трамп

Як наголосив Аронштейн, Трамп насильно підкорює собі ЗМІ, тисне на університети, судівський корпус та юридичні фірми. Саме це – стовпи, на яких тримається система стримування та противаг у Сполучених Штатах. Таке саме вже робив диктатор Владімір Путін в Росії.

Також були натяки, що Трамп може захотіти "балотуватися" на третій термін у США. Однак 12 та 22 поправки тамтешньої конституції забороняють громадянину втретє бути президентом Штатів.

Сценарій, за якого Джей Ді Венс стає президентом, а потім йде у відставку на користь Трампа, який обійматиме посаду віцепрезидента, також неможливий. Це забороняє саме 12 поправка.

Але є варіант з надзвичайним станом. Трамп цілком може ввести щось таке. Ось він вже ввів указ про надзвичайний стан в економіці. На його основі вже інші укази опублікував. Конгрес фактично мовчить. 6 членів Верховного суду абсолютно політизовані та виконують функцію його юридичної підтримки,

– сказав Аронштейн.

За його словами, Сполучені Штати вже депортували 200 венесуельців в Сальвадор на основі закону 1798 року. Але він дозволяє це робити лише тоді, коли країна перебуває під час війни. Ймовірно, це одна зі спроб перевірити, як суспільство відреагує на такі сумнівні дії.

Минулого тижня у США були маніфестації. На всі Штати набралося близько 600 тисяч протестувальників. Але це порівняно незначна цифра.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп призупинив більшість тарифів проти різних країн на 90 днів. За даними ЗМІ, це стало несподіванкою навіть для його найближчих радників.