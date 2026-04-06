Бывшая союзница России: политолог объяснил, с каким целями Зеленский отправился в Сирию

Президент Владимир Зеленский совершил официальный визит в Сирию. В свое время Украина разорвала дипломатические отношения с этим государством, но ситуация изменилась.

Политолог Петр Олещук рассказал 24 Каналу, что еще недавно Сирия была одним из самых важных союзников России в мире. Режим Башара Асада последовательно поддерживал Путина. В 2010-х российский диктатор помог ему сохранить режим, направив войска. Однако из-за полномасштабной войны против Украины Путин не смог поддержать Асада, когда кресло под ним зашаталось.

Смотрите также "Каждый лев, присланный Украине, украден": как в Болгарии работает пропаганда России перед выборами

Почему Зеленский посетил Сирию?

По словам Олещука, свое время Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией после того, как Асад признал оккупированные украинские земли российскими. Сейчас Киев не только восстановил отношения с Сирией, которую возглавляет Ахмед аш-Шараа, но и выводит их на новый уровень.

Очевидно, что будут определенные соглашения, объемы которых определить трудно. Видимо, будет что-то по военно-техническим вопросам и продовольственной безопасности. Президент Украины на прошлой неделе бывал во многих странах Ближнего Востока. Украина имеет свои интересы в этом регионе,

– сказал Олещук.

К примеру, буквально недавно была информация, что Украина развернула базу на западе Ливии. СМИ сообщали, что там находятся примерно 200 украинских военных. Вероятно, они "работают" против российского теневого флота.

Обратите внимание! Сирийский диктатор Башар Асад сбежал в Москву. СМИ сообщают, что он живет там в роскошных условиях под охраной российских спецслужб.

