Готовим масштабную военную операцию в своей истории, – глава Минобороны Польши

Министерство обороны Польши представит Совету министров программу военной добровольной подготовки в конце марта. После этого детали программы обнародуют и для граждан.

Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает корреспондентка 24 Канала.

Смотрите также Дуда призвал США разместить свое ядерное оружие на территории Польши

Военная подготовка в Польше: что об этом известно

Польша будет проводить подготовку военных к кризисным ситуациям. По словам министра обороны страны, лимиты приема на добровольную службу увеличены почти на 14 тысяч.

Это масштабная операция – крупнейшие в истории Польши тренировки, курсы и обучение по подготовке к кризисным ситуациям,

– сказал Косиняк-Камыш.

Министр обороны Польши напоминает, что страна уже набирает людей на добровольную военную службу. В 2024 году к тренировкам присоединились почти 50 тысяч солдат.

Новая программа предусматривает, что каждый гражданин сможет пройти обучение, чтобы подготовиться к кризисным ситуациям или для того, чтобы стать военным. Тренировки будут включать улучшение умений в оказании первой медицинской помощи, или знаний, как вести себя в критических ситуациях.

Каждый найдет свое место в системе безопасности родины. Не все будут служить в армии, но все имеют обязанность и привилегию ответственно выполнять свои гражданские обязанности,

– пояснил министр.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что правительство обсуждает создание полумиллионной национальной армии для готовности в случае конфликта. Тогда же в Польше анонсировали эту модель военной подготовки для всех взрослых мужчин.