Об этом Дональд Туск заявил во время выступления перед Сеймом, передает корреспондентка 24 Канала. Ранее он анонсировал программу масштабной военной подготовки для мужчин призывного возраста.

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Зачем Польше увеличение армии

По словам польского премьера, Варшава рассматривает потребность в полумиллионной армии, вместе с резервистами. Он отметил, что этот вопрос активно обсуждается с Министерством обороны страны.

Это и резервисты, но также интенсивные тренировки, которые должны позволить сделать полноценных и боеспособных солдат из тех, кто не идет в армию, но в случае конфликта должен быть готов. А также подготовительные работы, масштабное военное обучение каждого взрослого мужчины в Польше,

– заявил Дональд Туск.

Он добавил, что присоединиться к этому могут и женщины. В то же время премьер-министр Польши ожидает, что модель подготовки будет готова до конца 2025 года.

К слову, ранее президент Польши Анджей Дуда предложил внести изменения в Конституцию, чтобы закрепить расходы на оборону на уровне не менее 4% от ВВП, чтобы гарантировать стабильное финансирование армии.