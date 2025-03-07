В частности, 7 марта Туск заявил, что Польша ведет "серьезные переговоры" с Францией относительно предложения Эммануэля Макрона использовать французский ядерный потенциал для защиты европейских союзников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Сможет ли Польша получить ядерное оружие

Стоит отметить, что Польша активно наращивает военные инвестиции и больше всего тратит на оборону в процентах от валового внутреннего продукта из всех стран НАТО.

Кроме этого, польский премьер обнародовал план, согласно которому, численность вооруженных сил страны увеличится до полумиллиона солдат, а каждому взрослому мужчине обеспечат военную подготовку.

Дональд Туск заметил, что сейчас Россия перевооружает свою армию и мобилизуется в массированном масштабе, что может свидетельствовать о подготовке к войне не только с Украиной, но и "с кем-то значительно большим" в течение следующих 3 – 4 лет.

Мы должны осознавать, что Польша должна достичь самых современных возможностей, связанных также с ядерным оружием и современным нетрадиционным оружием. Именно поэтому мы столкнулись с очень серьезной гонкой, и это гонка безопасности, а не гонка вооружений,

– говорит премьер Польши.

Стоит отметить, что страна является участником "Договора о нераспространении ядерного оружия" с 1960-х годов и обязуется не покупать его.

Однако после того, как администрация президента Дональда Трампа показала свое стремление свернуть роль США в защите Европы, континент столкнулся с острой необходимостью создать собственное сдерживающее средство против Кремля.

Польша, граничащая с российским Калининградом, также решила увеличить закупки оружия у Соединенных Штатов и Южной Кореи, частично для замены военного оборудования, которое предоставили Украине.

В этом году правительство Варшавы планирует потратить на оборону рекордные 187 миллиардов злотых. Кроме этого, Туск отметил, что Польша будет сотрудничать с Украиной в производстве беспилотников. По его словам, страна также будет пытаться выйти из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин.

Премьер объяснил, что страна стремится создать "новую модель" для военных, которая должна быть готова до конца года и гарантировать, что "каждый взрослый человек будет обучен для войны".