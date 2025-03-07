Зокрема, 7 березня Туск заявив, що Польща веде "серйозні переговори" з Францією щодо пропозиції Еммануеля Макрона використовувати французький ядерний потенціал для захисту європейських союзників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Чи зможе Польща отримати ядерну зброю

Варто зазначити, що Польща активно нарощує військові інвестиції та найбільше витрачає на оборону у відсотках від валового внутрішнього продукту з усіх країн НАТО.

Окрім цього, польський прем'єр оприлюднив план, згідно з яким, чисельність збройних сил країни збільшиться до півмільйона солдатів, а кожному дорослому чоловіку забезпечать військову підготовку.

Дональд Туск зауважив, що зараз Росія переозброює свою армію та мобілізується у масованому масштабі, що може свідчити про підготовку до війни не лише з Україною, а й "з кимось значно більшим" протягом наступних 3 – 4 років.

Ми повинні усвідомлювати, що Польща повинна досягти найсучасніших можливостей, пов’язаних також із ядерною зброєю та сучасною нетрадиційною зброєю. Саме тому ми зіткнулися з дуже серйозною гонкою, і це гонка безпеки, а не гонка озброєнь,

– каже прем'єр Польщі.

Варто зазначити, що країна є учасником "Договору про нерозповсюдження ядерної зброї" з 1960-х років і зобов’язується не купувати її.

Проте після того, як адміністрація президента Дональда Трампа показала своє прагнення згорнути роль США у захисті Європи, континент зіткнувся з гострою потребою створити власний стримувальний засіб проти Кремля.

Польща, що межує з російським Калінінградом, також вирішила збільшити закупівлі зброї у Сполучених Штатів та Південної Кореї, частково для заміни військового обладнання, яке надали Україні.

Цього року уряд Варшави планує витратити на оборону рекордні 187 мільярдів злотих. Окрім цього, Туск зазначив, що Польща співпрацюватиме з Україною у виробництві безпілотників. За його словами, країна також намагатиметься вийти з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін.

Прем'єр пояснив, що країна прагне створити "нову модель" для військових, яка повинна бути готовою до кінця року та гарантуватиме, що "кожен дорослий чоловік буде навчений для війни".