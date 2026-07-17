В Польше намерены ввести режим полной боевой готовности

Министерство национальной обороны Польши работает над введением нового правового режима – "состояния полной государственной готовности к войне". Он призван обеспечить готовность армии, транспортной системы и критически важной инфраструктуры еще до официального введения военного положения.

Об этом сообщает Defence24 со ссылкой на советника министра национальной обороны Мацея Самсоновича.

Что известно о новом режиме полной готовности к войне в Польше?

В Министерстве национальной обороны Польши разрабатываются законодательные изменения, которые позволят государству быстрее реагировать на потенциальные военные угрозы. Речь идет о создании нового правового механизма – "состояния полной государственной готовности к войне", который должен заполнить промежуток между мирным временем и официальным введением военного положения.

Мы также над этим работаем. Я не хочу вдаваться в подробности. Состояние полной боевой готовности – именно так это называется в проекте,

– заявил Самсонович.

По его словам, документ пока находится на стадии внутренней проработки. В то же время в министерстве подчеркивают, что подготовку законопроекта хотят завершить без лишних задержек, хотя окончательные детали представят только после завершения межведомственных консультаций.

В польском Минобороны объясняют, почему сегодня существует серьезная правовая проблема: пока официально не введено военное положение, у государства ограниченные возможности быстро развернуть необходимые оборонные механизмы.

Именно поэтому новый режим должен позволить еще до начала войны:

оперативно перебрасывать воинские подразделения;

подготавливать транспортную инфраструктуру к военным перевозкам;

быстрее принимать союзные войска НАТО;

координировать движение военных колонн;

запускать оборонные логистические процессы без дополнительных юридических процедур.

Таким образом власти стремятся избежать ситуации, когда драгоценное время будет потеряно из-за бюрократических ограничений.

Параллельно Министерство обороны работает еще над одним масштабным законопроектом, касающимся развития военной мобильности и строительства стратегической инфраструктуры.

Речь идет об ускорении строительства автомобильных дорог, железнодорожной инфраструктуры, морских портов, аэропортов, топливных баз, трубопроводов, логистических центров и перевалочных пунктов. Такие объекты должны обеспечить быструю переброску войск и техники, а также прием подразделений стран НАТО в случае обострения ситуации с безопасностью.

Самсонович отметил, что нынешние административные процедуры часто позволяют годами задерживать реализацию критически важных оборонных проектов.

Мы не можем ждать даже полтора года, а тем более стандартные два или три года, чтобы что-то построить,

– подчеркнул советник министра.

По его словам, новое законодательство должно значительно сократить административные и экологические процедуры для объектов, имеющих ключевое значение для национальной безопасности.

Новые изменения также связаны с общеевропейской программой развития военной мобильности, которую неофициально называют "военным Шенгеном". Польша планирует активно использовать европейское финансирование для модернизации транспортной сети, которая должна обеспечить быстрое передвижение войск союзников по территории страны.

Речь идет не только о перемещении личного состава, но и о создании условий для бесперебойных поставок топлива, боеприпасов, техники и других материально-технических ресурсов.

В Варшаве подчеркивают, что война России против Украины продемонстрировала необходимость максимально быстрой реакции государства на возможные военные угрозы. Именно поэтому будущий закон должен обеспечить полную готовность польского государства еще до официального объявления военного положения.

В настоящее время законопроект находится на внутреннем этапе разработки в Министерстве национальной обороны Польши. Дата его рассмотрения правительством и внесения в Сейм пока не определена.

Напомним, США предупредили Польшу о возможных российских провокациях, которые могут быть направлены на проверку решимости НАТО. Россия может прибегнуть к ударам по критической инфраструктуре Польши, а также спровоцировать ограниченные инциденты на границе с Беларусью или Калининградской областью.

Западные эксперты считают, что такие действия могут сочетать военные, информационные и психологические методы, чтобы создать неопределенность и проверить готовность Альянса применить статью 5 Вашингтонского договора. Также в Вашингтоне предполагают, что Кремль может использовать подобные провокации для оказания политического давления на союзников и попыток добиться сокращения военной поддержки Украины.