Про це повідомляє Defence24 з посиланням на радника міністра національної оборони Мацея Самсоновича.

Що відомо про новий режим повної готовності до війни у Польщі?

У Міністерстві національної оборони Польщі розробляють законодавчі зміни, які дозволять державі швидше реагувати на потенційні воєнні загрози. Йдеться про створення нового правового механізму – "стану повної державної готовності до війни", який має заповнити проміжок між мирним часом та офіційним запровадженням воєнного стану.

Ми також над цим працюємо. Я не хочу вдаватися в подробиці. Стан повної бойової готовності – саме так це називається в проєкті,

– заявив Самсонович.

За його словами, документ поки перебуває на стадії внутрішнього опрацювання. Водночас у міністерстві наголошують, що підготовку законопроєкту хочуть завершити без зайвих затримок, хоча остаточні деталі представлять лише після завершення міжвідомчих консультацій.

У польському Міноборони пояснюють, що сьогодні існує серйозна правова проблема: поки офіційно не введено воєнний стан, держава має обмежені можливості швидко розгорнути необхідні оборонні механізми.

Саме тому новий режим має дозволити ще до початку війни:

оперативно перекидати військові підрозділи;

готувати транспортну інфраструктуру до військових перевезень;

швидше приймати союзні війська НАТО;

координувати рух військових колон;

запускати оборонні логістичні процеси без додаткових юридичних процедур.

Таким чином влада прагне уникнути ситуації, коли дорогоцінний час буде втрачено через бюрократичні обмеження.

Паралельно Міністерство оборони працює ще над одним масштабним законопроєктом, який стосується розвитку військової мобільності та будівництва стратегічної інфраструктури.

Йдеться про прискорення реалізації автомобільних доріг, залізничної інфраструктури, морських портів, аеропортів, паливних баз, трубопроводів, логістичних центрів та перевалочних пунктів. Такі об'єкти мають забезпечити швидке перекидання військ і техніки, а також прийом підрозділів країн НАТО у разі загострення безпекової ситуації.

Самсонович зазначив, що нинішні адміністративні процедури часто дозволяють роками затримувати реалізацію критично важливих оборонних проєктів.

Ми не можемо чекати й півтора року, а стандартні два чи три роки, щоб щось будувати,

– наголосив радник міністра.

За його словами, нове законодавство має значно скоротити адміністративні та екологічні процедури для об'єктів, що мають ключове значення для національної безпеки.

Нові зміни також пов'язані із загальноєвропейською програмою розвитку військової мобільності, яку неофіційно називають "військовим Шенгеном". Польща планує активно використовувати європейське фінансування для модернізації транспортної мережі, яка повинна забезпечити швидке пересування військ союзників територією країни.

Йдеться не лише про переміщення особового складу, а й про створення умов для безперебійного постачання пального, боєприпасів, техніки та інших матеріально-технічних ресурсів.

У Варшаві наголошують, що війна Росії проти України продемонструвала необхідність максимально швидкої реакції держави на можливі військові загрози. Саме тому майбутній закон має забезпечити повну готовність польської держави ще до офіційного оголошення воєнного стану.

Наразі законопроєкт перебуває на внутрішньому етапі розробки в Міністерстві національної оборони Польщі. Дата його розгляду урядом та внесення до Сейму поки що не визначена.

Нагадаємо, США попередили Польщу про можливі російські провокації, які можуть бути спрямовані на перевірку рішучості НАТО. Росія може вдатися до ударів по критичній інфраструктурі Польщі, а також спровокувати обмежені інциденти на кордоні з Білоруссю або Калінінградською областю.

Західні експерти вважають, що такі дії можуть поєднувати військові, інформаційні та психологічні методи, щоб створити невизначеність і перевірити готовність Альянсу застосувати статтю 5 Вашингтонського договору. Також у Вашингтоні припускають, що Кремль може використати подібні провокації для політичного тиску на союзників і спроб домогтися скорочення військової підтримки України.