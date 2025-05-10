Войска Франции будут в Польше за считанные дни, – Макрон предупредил Путина
- 9 мая Франция и Польша подписали договор о безопасности, энергетическом, научном и культурном сотрудничестве, обязуясь оказывать друг другу помощь, включая военную.
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что Франция быстро развернет войска в Польше в случае российской агрессии.
9 мая в Нанси Польша и Франция подписали договор, охватывающий сферы безопасности, энергетического, научного и культурного сотрудничества. В частности, в нем говорится о том, что в случае угрозы обе страны обязуются оказывать друг другу помощь, включая военную.
Как сообщает RMF FM, это первый договор такого типа, который Франция подписала с несоседней страной. Это свидетельствует об усилении взаимных отношений между Парижем и Варшавой, передает 24 Канал.
Смотрите также Макрон, Мерц и Стармер прибыли в Киев
Франция будет защищать Польшу в случае нападения России
После подписания договора премьер Польши Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон провели совместную пресс-конференцию. Последний заверил, что в случае российской агрессии против Польши французские войска будут развернуты на территории страны-союзницы за считанные дни.
Макрон вспомнил, что французские войска были в Румынии через 5 дней после того, как Россия начала войну против Украины в феврале 2022 года. Французкий лидер подчеркнул, что "ни одна другая европейская страна не смогла сделать это так быстро и в таком объеме".
Политик также намекнул, что договор предусматривает защиту Польши ядерным зонтиком Франции.
К слову, соглашение между Парижем и Варшавой заключено на фоне угрозы вывода американских войск с польской территории.