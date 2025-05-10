Як повідомляє RMF FM, це перший договір такого типу, який Франція підписала з несусідньою країною. Це свідчить про посилення взаємних відносин між Парижем і Варшавою, передає 24 Канал.

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Франція захищатиме Польщу у разі нападу Росії

Після підписання договору прем'єр Польщі Дональд Туск та президен Франції Еммануель Макрон провели спільну пресконференцію. Останній запевнив, що у разі російської агресії проти Польщі французькі війська будуть розгорнуті на території країни-союзниці за лічені дні.

Макрон пригадав, що французькі війська були в Румунії через 5 днів після того, як Росія розпочала війну проти України у лютому 2022 року. Французкий лідер підкреслив, що "жодна інша європейська країна не змогла зробити це так швидко й у такому обсязі".

Політик також натякнув, що договір передбачає захист Польщі ядерною парасолькою Франції.

До слова, угода між Парижем і Варшавою укладена на тлі загрози виведення американських військ із польської території.