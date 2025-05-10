Как сообщает RMF FM, это первый договор такого типа, который Франция подписала с несоседней страной. Это свидетельствует об усилении взаимных отношений между Парижем и Варшавой, передает 24 Канал.

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Франция будет защищать Польшу в случае нападения России

После подписания договора премьер Польши Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон провели совместную пресс-конференцию. Последний заверил, что в случае российской агрессии против Польши французские войска будут развернуты на территории страны-союзницы за считанные дни.

Макрон вспомнил, что французские войска были в Румынии через 5 дней после того, как Россия начала войну против Украины в феврале 2022 года. Французкий лидер подчеркнул, что "ни одна другая европейская страна не смогла сделать это так быстро и в таком объеме".

Политик также намекнул, что договор предусматривает защиту Польши ядерным зонтиком Франции.

К слову, соглашение между Парижем и Варшавой заключено на фоне угрозы вывода американских войск с польской территории.