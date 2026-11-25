Польша до сих пор не получила от США той реакции, на которую рассчитывала после падения трех российских крылатых ракет на своей территории. В Варшаве предполагают, что Вашингтон может либо стремиться не обострять ситуацию, либо ждать дополнительных подробностей об инциденте.

Об этом сообщает RMF24.

Почему Польша недовольна реакцией США?

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал, что Вашингтон не отреагировал так, как на это надеялась Варшава.

Конечно, такой реакции, которую мы ожидали, нет,

– заявил чиновник.

По его словам, пока неясно, молчит ли американская сторона из-за "стремления к миру" или ей нужны дополнительные подробности инцидента.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша постоянно информировала Пентагон о событиях. Кроме того, представители США принимали участие в исследовании обломков, найденных на польской территории.

Министр также выразил надежду, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом объяснит, с какими последствиями войны России против Украины сталкиваются восточные страны Альянса.

Что известно о падении российских ракет в Польше?

Инцидент произошел 20 ноября во время массированной российской атаки на Украину. Тогда три российские крылатые ракеты упали на территории Польши.

Впоследствии польские прокуроры подтвердили, что все три объекта были ракетами Х-101. Их обломки нашли в трех населенных пунктах.