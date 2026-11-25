Об этом сообщает RMF24.

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Почему Польша недовольна реакцией США?

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал, что Вашингтон не отреагировал так, как на это надеялась Варшава.

Конечно, такой реакции, которую мы ожидали, нет– заявил чиновник.

По его словам, пока неясно, молчит ли американская сторона из-за "стремления к миру" или ей нужны дополнительные подробности инцидента.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша постоянно информировала Пентагон о событиях. Кроме того, представители США принимали участие в исследовании обломков, найденных на польской территории.

Министр также выразил надежду, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом объяснит, с какими последствиями войны России против Украины сталкиваются восточные страны Альянса.

Что известно о падении российских ракет в Польше?

Инцидент произошел 20 ноября во время массированной российской атаки на Украину. Тогда три российские крылатые ракеты упали на территории Польши.

Впоследствии польские прокуроры подтвердили, что все три объекта были ракетами Х-101. Их обломки нашли в трех населенных пунктах.