Владислав Косиняк-Камыш / Фото "Польское радио"
Польша до сих пор не получила от США той реакции, на которую рассчитывала после падения трех российских крылатых ракет на своей территории. В Варшаве предполагают, что Вашингтон может либо стремиться не обострять ситуацию, либо ждать дополнительных подробностей об инциденте.
Об этом сообщает RMF24.
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Почему Польша недовольна реакцией США?
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал, что Вашингтон не отреагировал так, как на это надеялась Варшава.
Конечно, такой реакции, которую мы ожидали, нет
По его словам, пока неясно, молчит ли американская сторона из-за "стремления к миру" или ей нужны дополнительные подробности инцидента.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша постоянно информировала Пентагон о событиях. Кроме того, представители США принимали участие в исследовании обломков, найденных на польской территории.
Министр также выразил надежду, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом объяснит, с какими последствиями войны России против Украины сталкиваются восточные страны Альянса.
Что известно о падении российских ракет в Польше?
Инцидент произошел 20 ноября во время массированной российской атаки на Украину. Тогда три российские крылатые ракеты упали на территории Польши.
Впоследствии польские прокуроры подтвердили, что все три объекта были ракетами Х-101. Их обломки нашли в трех населенных пунктах.
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