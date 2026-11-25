Про це повідомляє RMF24.

Adv

популярні відео

Чому Польща незадоволена реакцією США?

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш визнав, що Вашингтон не відреагував так, як на це сподівалася Варшава.

Звісно, такої реакції, якої ми очікували, немає– заявив посадовець.

За його словами, наразі незрозуміло, чи американська сторона мовчить через "прагнення до миру", чи їй потрібні додаткові подробиці інциденту.

Косіняк-Камиш наголосив, що Польща постійно інформувала Пентагон про події. Крім того, представники США брали участь у дослідженні уламків, знайдених на польській території.

Міністр також висловив сподівання, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час запланованої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом пояснить, із якими наслідками війни Росії проти України стикаються східні країни Альянсу.

Що відомо про падіння російських ракет у Польщі?

Інцидент стався 20 листопада під час масованої російської атаки на Україну. Тоді три російські крилаті ракети впали на території Польщі.

Згодом польські прокурори підтвердили, що всі три об'єкти були ракетами Х-101. Їхні уламки знайшли у трьох населених пунктах.