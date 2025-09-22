Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил Россию в случае возможных дальнейших провокаций против стран НАТО, отметив последствия.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat News.

Как Польша пригрозила России?

Польский министр напомнил о недавнем инциденте, когда российские беспилотники нарушили воздушное пространство страны во время атаки на Украину, обратившись к российскому правительству с "одной просьбой".

Никто не поддерживает ваши попытки завоевать Украину, и мы не дадим себя запугать. Если очередная ракета или другой объект влетит в наше пространство, намеренно или случайно, и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вас предупредили,

– заявил он.

Отметим, что также недавние провокации со стороны Москвы, в частности в отношении Эстонии, осудили ряд стран, в частности, Дания, Германия, страны Бенилюкса, Литва, Латвия, Украина, Румыния, Великобритания и другие.

Что известно о российских провокациях?

Напомним, ночью 10 сентября российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, на территории страны до сих пор продолжают находить обломки целей. Тогда НАТО поднимало свою авиацию из-за угрозы.

Вскоре после этого три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, что и стало причиной созыва Совбеза ООН. Соответствующие борта находились в воздухе страны около 12 минут.

Уже 21 сентября, Германия подняла в воздух истребители Eurofighter. Над Балтийским морем самолеты перехватили в небе российский самолет-разведчик, летевший без включенного транспондера и не выходивший на связь.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что ее страна совместно с НАТО готовы перехватывать российские самолеты, если те без разрешения войдут в воздушное пространство Альянса.

К слову, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала объяснил, что такие действия России однозначно являются разведкой, и соответствующие нарушения не являются случайностью.