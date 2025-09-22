Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив Росію у разі можливих подальших провокацій проти країн НАТО, наголосивши на наслідках.

Відповідну заяву він зробив під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polsat News.

Дивіться також Росія звинувачує Європу у "брехні": головні заяви країн на Радбезі ООН

Як Польща пригрозила Росії?

Польський міністр нагадав про нещодавній інцидент, коли російські безпілотники порушили повітряний простір країни під час атаки на України, звернувшись до російського уряду з "одним проханням".

Ніхто не підтримує ваші спроби завоювати Україну, і ми не дамо себе залякати. Якщо чергова ракета чи інший об'єкт влетить у наш простір, навмисно чи випадково, і буде збитий, а уламки впадуть на територію НАТО, не приходьте сюди скаржитися. Вас попередили,

– заявив він.

Зазначимо, що також нещодавні провокації з боку Москви, зокрема щодо Естонії, засудили низка країн, зокрема, Данія, Німеччина, країни Бенілюксу, Литва, Латвія, Україна, Румунія, Велика Британія та інші.

Що відомо про російські провокації?

Нагадаємо, уночі 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі, на території країни досі продовжують знаходити уламки цілей. Тоді НАТО підіймало свою авіацію через загрозу.

Незадовго після цього три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, що і стало причиною скликання Радбезу ООН. Відповідні борти перебували у повітрі країни близько 12 хвилин.

Вже 21 вересня, Німеччина підняла у повітря винищувачі Eurofighter. Над Балтійським морем літаки перехопили в небі російський літак-розвідник, що летів без увімкненого транспондера і не виходив на зв’язок.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що її країна спільно з НАТО готові перехоплювати російські літаки, якщо ті без дозволу увійдуть у повітряний простір Альянсу.

До слова, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу пояснив, що такі дії Росії однозначно є розвідкою, і відповідні порушення не є випадковістю.