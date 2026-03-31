Польша проведет тайную репетицию начала войны, – СМИ
- В апреле Польша проведет масштабные стратегические учения "Край" с участием высших должностных лиц государства.
- Цель учений – проверить систему обороны государства, выявить слабые места в управлении и коммуникации, а также решить вопросы взаимодействия гражданской и военной власти.
Уже в апреле в Польше состоятся масштабные стратегические учения под кодовым названием "Край". Детали этого события являются засекреченными.
Известно, что это важнейшие учения, которые должны проводиться раз в четыре года. Предыдущие состоялись в 2019 году – еще до полномасштабной войны России против Украины. Об этом пишет Rzeczpospolita.
Что известно о запланированных учениях "Край"?
В учениях примут участие высшие должностные лица государства: президент, премьер, министры, спикеры парламента, руководители спецслужб и военные командующие.
Цель таких учений – проверить систему обороны государства:
- как работают стратегические планы;
- как происходит реагирование на кризис;
- взаимодействие гражданской и военной власти;
- слабые места в управлении и коммуникации.
Другие военные учения, которые происходили в 2023 году, уже показали недостатки:
- нечеткое распределение ответственности;
- отсутствие четких алгоритмов действий.
С тех пор ситуация почти не изменилась. Кроме того, появляются новые вызовы – например, как использовать спецподразделения в гибридной войне внутри страны.
Главный риск – политические конфликты могут парализовать принятие решений в критический момент. В случае реальной угрозы решающим должна быть не политическая борьба, а эффективные действия государства.
Заметим, что организатором учений "Край" выступает министерство обороны, премьер утверждает, а президент руководит их ходом. Координацию осуществляет Бюро нацбезопасности.
Учения пройдут на фоне обострения отношений между президентом Каролем Навроцким и правительством Дональда Туска.
Недавно президент встретился с ведущими польскими генералами, из-за чего его раскритиковал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Представители правительства заявили, что это может быть попыткой президента расширить свои полномочия.
Руководитель Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич, который поддерживает усиление роли президента в вопросах безопасности, ранее говорил, что систему нужно изменить, чтобы правительство не имело полного контроля над оборонной сферой. Он также называл учения "Край" подготовкой к возможному конфликту, который, по его словам, "навязывает правительство".
Как страны НАТО готовятся к войне с Россией?
Россия сохраняет военный потенциал и может рассматривать сценарии действий против стран Балтии, в частности через Сувальский коридор. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко отмечает, что сейчас есть "окно возможностей" для такого сценария, но это еще не означает подготовку к вторжению. По его словам, важно следить за двумя признаками: уменьшатся ли удары России по Украине и начнет ли Россия накапливать войска в Беларуси. Пока что таких признаков нет, поэтому о реальной подготовке к атаке на Балтию говорить рано.
На учениях НАТО в Португалии в 2025 году многонациональная "красная команда" под руководством Украины одержала победу над силами Альянса во всех 5 сценариях. Украинские бойцы действовали с использованием робототехники и электроники, сумев уничтожить фрегат НАТО во время имитационной атаки.
Российские телеграмм-каналы распространяют идею вымышленной "Народной республики Нарва" в Эстонии. Эстонские спецслужбы считают эту кампанию дезинформационной, направленной на посев путаницы и раскола в обществе. Впрочем, нельзя исключать, что это информационная подготовка к повторению "донецкого сценария" в Эстонии.