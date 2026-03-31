Известно, что это важнейшие учения, которые должны проводиться раз в четыре года. Предыдущие состоялись в 2019 году – еще до полномасштабной войны России против Украины. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Что известно о запланированных учениях "Край"?

В учениях примут участие высшие должностные лица государства: президент, премьер, министры, спикеры парламента, руководители спецслужб и военные командующие.

Цель таких учений – проверить систему обороны государства:

как работают стратегические планы;

как происходит реагирование на кризис;

взаимодействие гражданской и военной власти;

слабые места в управлении и коммуникации.

Другие военные учения, которые происходили в 2023 году, уже показали недостатки:

нечеткое распределение ответственности;

отсутствие четких алгоритмов действий.

С тех пор ситуация почти не изменилась. Кроме того, появляются новые вызовы – например, как использовать спецподразделения в гибридной войне внутри страны.

Главный риск – политические конфликты могут парализовать принятие решений в критический момент. В случае реальной угрозы решающим должна быть не политическая борьба, а эффективные действия государства.

Заметим, что организатором учений "Край" выступает министерство обороны, премьер утверждает, а президент руководит их ходом. Координацию осуществляет Бюро нацбезопасности.

Учения пройдут на фоне обострения отношений между президентом Каролем Навроцким и правительством Дональда Туска.

Недавно президент встретился с ведущими польскими генералами, из-за чего его раскритиковал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Представители правительства заявили, что это может быть попыткой президента расширить свои полномочия.

Руководитель Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич, который поддерживает усиление роли президента в вопросах безопасности, ранее говорил, что систему нужно изменить, чтобы правительство не имело полного контроля над оборонной сферой. Он также называл учения "Край" подготовкой к возможному конфликту, который, по его словам, "навязывает правительство".

