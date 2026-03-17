Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что такая кооперация открывает путь к формированию единой системы безопасности Европы, где Украина является полноценным субъектом.

Станет ли кооперация с Украиной ключом к защите всей Европы?

Во время имитационной атаки на конвой морские дроны Magura V7 нанесли фрегату НАТО столько попаданий, что в реальном бою корабль был бы уничтожен. На учениях также демонстрировались различные модификации беспилотника.

Это не первая демонстрация успешных действий со стороны Украины. Ранее украинские военные на учениях в Эстонии "разгромили", так сказать, войска НАТО.

Я сам руководил спецоперациями и знаю, что когда имеешь боевой опыт и действуешь нестандартно, то противник просто не фиксирует наши планы. На этих морских учениях представители НАТО даже не заметили наших средств и ударов, хотя они были учебные, но вполне реальными по выполнению, просто с использованием электронных систем,

– сказал Маломуж.

Уничтожение фрегата в реальных условиях было бы стратегическим успехом, и это наглядно показало, что в НАТО такого опыта нет и теперь они должны учиться у Украины.

Консолидация высокоточных средств поражения на суше и море, формирование единой системы безопасности, совместной модели ВПК и систем дальнего обнаружения и патрулирования – все это может стать основой глобальной системы предотвращения угроз, которая будет создана в рамках мирного процесса.

"При такой системе подготовки и взаимодействия Россия не будет иметь шансов на наступление и просто не пойдет на новые агрессии. Но сначала должна состояться большая работа на фронте и совместные учения с партнерами, которые присоединились к общей модели безопасности", – объяснил Маломуж.

Обратите внимание! Еврокомиссар Андрюс Кубилюс отметил, что масштабное наращивание производства дронов в России является одним из ключевых факторов, который заставляет ЕС пересматривать оборонную политику. Он отметил, что Россия тратит на армию около 85% от всего оборонного бюджета ЕС в пересчете по паритету покупательной способности. По его данным в 2026 году количество использованных Россией беспилотников в войне с Украиной может достичь 9 миллионов.

