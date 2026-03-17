Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що така кооперація відкриває шлях до формування єдиної системи безпеки Європи, де Україна є повноцінним суб'єктом.

Чи стане кооперація з Україною ключем до захисту всієї Європи?

Під час імітаційної атаки на конвой морські дрони Magura V7 завдали фрегату НАТО стільки влучань, що в реальному бою корабель був би знищений. На навчаннях також демонструвалися різні модифікації безпілотника.

Це не перша демонстрація успішних дій з боку України. Раніше українські військові на навчаннях в Естонії "розгромили", так би мовити, війська НАТО.

Я сам керував спецопераціями та знаю, що коли маєш бойовий досвід і дієш нестандартно, то противник просто не фіксує наші плани. На цих морських навчаннях представники НАТО навіть не помітили наших засобів і ударів, хоча вони були навчальні, але цілком реальними за виконанням, просто з використанням електронних систем,

– сказав Маломуж.

Знищення фрегата в реальних умовах було б стратегічним успіхом, і це наочно показало, що в НАТО такого досвіду не має і тепер вони мають вчитися в України.

Консолідація високоточних засобів ураження на суші та морі, формування єдиної системи безпеки, спільної моделі ВПК та систем дальнього виявлення і патрулювання – все це може стати основою глобальної системи запобігання загроз, яка буде створена в межах мирного процесу.

"При такій системі підготовки та взаємодії Росія не матиме шансів на наступ і просто не піде на нові агресії. Але спочатку має відбутися велика робота на фронті та спільні навчання з партнерами, які долучилися до спільної моделі безпеки", – пояснив Маломуж.

Зверніть увагу! Єврокомісар Андрюс Кубілюс наголосив, що масштабне нарощування виробництва дронів у Росії є одним із ключових факторів, який змушує ЄС переглядати оборонну політику. Він зазначив, що Росія витрачає на армію близько 85% від усього оборонного бюджету ЄС у перерахунку за паритетом купівельної спроможності. За його даними у 2026 році кількість використаних Росією безпілотників у війні з Україною може досягти 9 мільйонів.

Що відомо про співпрацю України та НАТО?