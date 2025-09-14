Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил Западу перехватывать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины. Он также выступил за введение бесполетной зоны над Украиной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.

Интересно Нет желающих воевать с Россией: Сикорский сомневается в действенности гарантий безопасности для Украины

Что сказал Сикорский о сбивании дронов России над Украиной?

В интервью немецкому СМИ Радослав Сикорский отметил, что союзникам по НАТО стоит подумать над тем, чтобы ввести над Украиной бесполетную зону, а также сбивать российские ракеты и дроны.

Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы способны это сделать. Но это решение, которое Польша не может принять самостоятельно, а только вместе со своими союзниками,

– сказал польский министр иностранных дел.

Справочно! Бесполетная зона – это форма демилитаризованной зоны, в которой государство или военный блок закрывает для полетов воздушное пространство, то есть объявляет определенную территорию как такую, над которой запрещено летать определенным видам воздушных средств.



В бесполетных зонах могут применяться как превентивные атаки для предотвращения потенциальных нарушений, так и непосредственные удары в ответ на нарушение запрета летательными аппаратами, или и наблюдение без применения силы.



Украина требовала от союзников создать бесполетную зону еще с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Однако партнеры не шли на это, боясь эскалации с Россией.

Сикорский также предлагает скоординированный подход против российского теневого флота в Балтийском море.

"Германия или НАТО могли бы создать зону морского контроля в Северном море и таким образом контролировать вход этих кораблей в Балтийское море", – отметил Сикорский.

Польша снова поднимала авиацию из-за угрозы российских дронов