Сікорський закликав союзників розглянути перехоплення дронів Росії над Україною
- Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України та запровадити безпольотну зону.
- Сікорський також запропонував скоординований підхід проти російського тіньового флоту в Балтійському морі, зокрема через створення зони морського контролю.
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України. Він також виступив за запровадження безпольотної зони над Україною.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesschau.
Що сказав Сікорський про збиття дронів Росії над Україною?
В інтерв'ю німецькому ЗМІ Радослав Сікорський зазначив, що союзникам з НАТО варто подумати над тим, щоб запровадити над Україною безпольотну зону, а також збивати російські ракети та дрони.
Технічно ми, як НАТО та ЄС, були б здатні це зробити. Але це рішення, яке Польща не може ухвалити самостійно, а лише разом зі своїми союзниками,
– сказав польський міністр закордонних справ.
Довідково! Безпольотна зона – це форма демілітаризованої зони, в якій держава або військовий блок закриває для польотів повітряний простір, тобто оголошує певну територію як таку, над якою заборонено літати певним видам повітряних засобів.
У безпольотних зонах можуть застосовуватися як превентивні атаки для запобігання потенційним порушенням, так і безпосередні удари у відповідь на порушення заборони літальними апаратами, або й спостереження без застосування сили.
Україна вимагала від союзників створити безпольотну зону ще від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Однак партнери не йшли на це, боячись ескалації з Росією.
Сікорський також пропонує скоординований підхід проти російського тіньового флоту в Балтійському морі.
"Німеччина або НАТО могли б створити зону морського контролю в Північному морі та таким чином контролювати вхід цих кораблів у Балтійське море", – зазначив Сікорський.
Польща знову підіймала авіацію через загрозу російських дронів
Увечері 13 вересня у Польщі знову підіймали авіацію через загрозу російських дронів, які потенційно могли залетіти в країну з Волинської області нашої держави. Також призупинив роботу аеропорт у Любліні.
У східних районах країни оголосили повітряну тривогу. В мережі ширили відео, де можна почути, як лунають сирени, а поляки отримали на мобільні телефони листи про загрозу повітряного удару.
Варто наголосити, що порушення повітряного простору Польщі російськими дронами того разу не було. У польських збройних силах зазначили, що сигнали радіолокаційних систем про можливий перетин кордону безпілотниками могли бути спричинені атмосферними умовами.