Моя позиция остается неизменной, – Навроцкий о разговоре с Зеленским и напряженности в отношениях с Украиной

Кароль Навроцкий заявил, что его позиция по вопросам, связанным с УПА и напряженностью в отношениях с Украиной, остается неизменной. В то же время диалог с украинской стороной продолжается.

Об этом польский президент заявил в кулуарах саммита НАТО в Анкаре 8 июля, сообщает 24 Канал.

Интересно : "Сейчас преобладают эмоции": политолог рассказал, как восстановить отношения с Польшей

Что сказал Навроцкий о беседе с Зеленским?

Кароль Навроцкий отметил, что 7 июля "вежливо обсудил" напряженные вопросы между Украиной и Польшей с Владимиром Зеленским. Польский лидер подчеркнул, что он вместе с украинским коллегой также может вернуться к этому разговору и 8 июля.

Конечно, моя позиция по вопросам, касающимся нашей двусторонней напряженности, остается неизменной. Польша, и я думаю, что вся Европа, не могут спокойно относиться к упоминаниям о солдатах УПА, на которых лежит ответственность за гибель 120 000 поляков (речь идет о Волынской трагедии – 24 Канал),

– заявил президент Польши.

В то же время Навроцкий подчеркнул, что Варшава все же не отказывается от диалога и обсуждения вопросов, по которым существует напряженность.

"Это данность в мире дипломатии, и я повторю это еще раз: мы продолжаем диалог и также ощущаем общую угрозу со стороны Москвы. Украина воюет с Россией, Польша веками находится в состоянии войны и конфликта с этим государством, поэтому есть понимание всей ситуации", – заверил польский лидер.

Навроцкий рассказал о недавней беседе с Зеленским: смотрите видео

Напомним, 19 июня Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла – высшей государственной награды Польши. Произошло это из-за присвоения одному из подразделений ССО ВСУ имени Героев УПА.

После этого все президенты Украины, имевшие соответствующий орден, вернули его Польше. Также от других польских наград начали отказываться министры и украинский посол.