Такое мнение в беседе с 24 Каналом высказал политолог Владимир Фесенко, уточнив, что в Украине, как и в Польше, сегодня немало людей, готовых подхватить волну конфликта, в результате чего возникает цепная реакция, и проблема только усугубляется.

Смотрите также : Дело не в УПА: Кулеба объяснил, почему в Польше нарастают антиукраинские настроения

В польском обществе распространяются антиукраинские настроения

Конфликт между Польшей и Украиной, по словам политолога, в определенной степени закономерный, связан с волной популизма в Восточной Европе, но он отражает наличие противоречий. Они, в частности, связаны с тем, что в Польше появилась большая украинская община в результате вынужденной миграции после начала полномасштабной войны. Есть также разногласия, касающиеся экономических вопросов.

"Что касается нынешней ситуации, я бы не сказал, что это конфликт между Украиной и Польшей, а между частью польских властей, которая рассматривает наше государство как объект демонстрации своих больших амбиций. Они до сих пор считают себя господами, а нас холопами, прошу прощения за резкость, но это просматривается", – подчеркнул Фесенко.

Такая высокомерность, по его словам, проявляется у части польских элит. Политолог отметил, что подобное наблюдалось и в случае с российскими. Фесенко назвал это серьезной проблемой, поскольку такое явление носит масштабный характер. Ведь это не только позиция президента Польши Навроцкого и его окружения, канцелярии, откуда, по его мнению, раздается немало неадекватных заявлений, противоречащих европейским стандартам и ценностям.

Антиукраинские настроения, к сожалению, сейчас распространены и в польском обществе. Это глубокая проблема, над преодолением которой должны работать представители элит, гражданского общества. Нужно воздерживаться от взаимных конфликтных шагов. Потому что сейчас берут верх эмоции,

– подчеркнул Фесенко.

Об отношениях Польши и Украины: смотрите в видео

Какие риски несет напряженность между Киевом и Варшавой?

Политолог отметил, что эмоции бушуют не только со стороны Польши, но и со стороны Украины. По его мнению, Украина принимала правильные по сути решения, но их следовало инициировать в иной форме и период, а не сейчас. Поскольку сегодня они лишь усилили напряженность, а в будущем будут создавать для нашего государства проблемы в процессе евроинтеграции.

Правительство Туска пытается демонстрировать конструктивную позицию, это касается призывов в контексте переговоров по НАТО, евроинтеграции. Потому что в Польше сейчас много политиков, которые под влиянием эмоций призывают к прекращению оказания помощи Украине, блокированию интеграции в ЕС,

– озвучил Фесенко.

Подводя итог, политолог добавил, что это противоречит стратегическим интересам обеих стран. Фесенко считает, что сейчас можно договариваться с правительством польского премьера Туска, вести диалог, в частности, о постепенной деэскалации возникшего конфликта.