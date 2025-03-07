Польша выйдет из конвенций по кассетным боеприпасам и противопехотным минам: Туск объяснил почему

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна может выйти из Оттавской и Дублинской конвенций. Глава польского правительства сделал такое заявление во время выступления в Сейме.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на собственную корреспондентку в Варшаве.

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Польша отказывается от двух конвенций

После соответствующих шагов и заключения Министерства обороны Дональд Туск будет рекомендовать выйти из двух мировых конвенций об оружии. Премьер-министр объяснил это предложение тем, что все страны, находящиеся на восточном фланге НАТО, владеют кассетными боеприпасами и противопехотными минами.

Я попросил министра национальной обороны представить заключение, и я буду рекомендовать положительное заключение, чтобы Польша вышла из Оттавской конвенции и, возможно, Дублинской конвенции,

– сказал Дональд Туск.

Отметим, Оттавская конвенция, которую Польша подписала в 1997 году, запрещает использование и накопление противопехотных мин. Дублинская конвенция, разработана в 2008 году, запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов.

Добавим, что 7 марта президент Польши Анджей Дуда предложил внести поправки в Конституцию Польши. Он считает, что обязательные оборонные расходы должны быть закреплены на правовом уровне.

Я решил подготовить и подал сегодня спикеру парламента поправку к Конституции, которая предусматривает 4% расходов на оборону от ВВП, чтобы была гарантия того, что эти расходы действительно будут реализованы в нашей стране, и безопасность укреплялась,

– отметил президент Польши.

Дуда положительно оценивает инвестиции Польши в оборону за последние десятилетия. Он отметил, что для Варшавы устойчивый мир означает то, что Россия ни на кого не будет нападать в будущем.