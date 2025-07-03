В Польше установили день памяти жертв ОУН и УПА: Анджей Дуда подписал закон

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который устанавливает 11 июля Национальным днем памяти поляков – "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт президента Польши.

Читайте также Волынская трагедия․ Почему поляки обвиняют украинцев, какие реальные причины и количество жертв

Дуда подписал закон о "жертвах геноцида"

Анджей Дуда утвердил закон о "жертвах геноцида 11 июля днем памяти "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Речи Посполитой".

Справка. В Польше 11 июля уже несколько лет подряд чествуют жертв Волынской трагедии. Впервые Сейм Польши официально ввел эту дату еще в 2016 году.

Стоит отметить, что Сейм Польши одобрил соответствующий закон еще 4 июня. Тогда в парламенте заявили, что в 1939 – 1946 годах украинские националисты "совершили преступление геноцида против польского населения" и "убили более ста тысяч поляков и заставили сотни тысяч бежать".

Пик этого преступления приходится на июль 1943 года, а символическая дата гекатомбы поляков от рук украинских националистов – 11 июля 1943 года, когда поляков убивали в примерно сотне городков,

– говорилось в документе.

В ответ в МИД Украины заявили, что это решение "идет вопреки духу добрососедских отношений между Украиной и Польшей". В министерстве подчеркнули, что Украина последовательно выступает за "научное, беспристрастное изучение сложных страниц общей истории".