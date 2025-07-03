Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт президента Польщі.

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Дуда підписав закон про "жертв геноциду"

Анджей Дуда затвердив 11 липня днем пам'яті "жертв геноциду, скоєного ОУН та УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої".

Довідка. В Польщі 11 липня вже кілька років поспіль вшановують жертв Волинської трагедії. Вперше Сейм Польщі офіційно запровадив цю дату ще у 2016 році.

Варто зазначити, що Сейм Польщі схвалив відповідний закон ще 4 червня. Тоді в парламенті заявили, що у 1939 – 1946 роках українські націоналісти "скоїли злочин геноциду проти польського населення" та "вбили понад сто тисяч поляків і змусили сотні тисяч втекти".

Пік цього злочину припадає на липень 1943 року, а символічна дата гекатомби поляків від рук українських націоналістів – 11 липня 1943 року, коли поляків убивали в приблизно сотні містечок,

– йшлося в документі.

У відповідь в МЗС України заявили, що це рішення "йде всупереч духові добросусідських відносин між Україною і Польщею". В міністерстві наголосили, що Україна послідовно виступає за "наукове, неупереджене вивчення складних сторінок спільної історії".