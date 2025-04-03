Некоторые не хотят этого понимать, – министр обороны Польши о роли Украины в безопасности Европы

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что безопасность Украины влияет на безопасность самого Евросоюза. Это является одной из причин, почему Польша с первых дней помогает Киеву.

Об этом заявил министр обороны Польши Косиняк-Камыш накануне неформального заседания Совета Европейского Союза в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала.

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Какую роль играет Украина в безопасности Европы

Сегодня министры обсудят продолжение военной помощи для Украины. Владислав Косиняк-Камыш отметил, что ЕС и в частности Польша с первых дней оказывают необходимую поддержку. Он добавил, что помощь будет продолжаться до тех пор, пока Киев в этом будет нуждаться.

Почему мы это делаем, стоит отметить две причины. Во-первых, мы западная цивилизация. Если гибнут дети и бомбы падают на больницы, мы просто должны помочь. Вторая причина, – это также вопрос нашей безопасности,

– сказал он.

По словам главы Минобороны Польши, Россия угрожает ЕС, НАТО и самой польской стране. А развитие войны в Украине напрямую влияет на безопасность в Евросоюзе.

"Если Украина борется с этой угрозой, это способствует нашей безопасности. Некоторые люди не хотят этого понимать ни в Польше, ни в Европе. Но это правда. От этого зависит безопасность Евросоюза", – добавил министр.

К слову, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Россия будет продолжать представлять опасность для европейских стран, пока ею руководит Владимир Путин. В то же время, по мнению польского дипломата, возможен еще один сценарий развития событий.