Об этом он заявил во время пресс-конференции в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала.

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Путин затягивает переговоры о перемирии

Радослав Сикорский отметил, что Украина согласилась на прекращение огня, а Москва взамен тянет время.

Мы надеемся, что наши союзники в Америке сейчас видят, кто хочет мира, а кто хочет войны. Украина безоговорочно согласилась на прекращение огня, зато Россия выдвигает искусственные, завышенные условия, пытаясь заранее определить результат переговоров, поставив прекращение огня в зависимость от определенных условий,

– сказал Сикорский.

Глава польской дипломатии надеется, что Россия "в конце концов согласится" на прекращение боевых действий. В противном случае, в Варшаве ожидают, что "Трамп сделает правильные выводы".

А именно усилит давление на Путина,

– объяснил министр.

Сикорский добавил, что Польша поддержит решение, которое "будет гарантировать справедливый, длительный и стабильный мир для демократической Украины".

К слову, ранее в Сенате США выступили с двухпартийным законопроектом по санкциям против России. Они призваны стимулировать переговоры по мирному соглашению между Москвой и Киевом.