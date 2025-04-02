Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире 24 Канала сообщил, что в перечне, обнародованном Россией, нет ни одного упоминания о газо- и нефтедобывающих объектах или любых других предприятиях добывающей отрасли. Там указаны только элементы энергетической инфраструктуры.

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В частности, речь идет об электроэнергетике, трансформаторные подстанции, релейные станции, оборудование для передачи и распределения электроэнергии, электростанции, в частности атомные и гидроэлектростанции.

Они являются частью энергетической инфраструктуры

"Однако в списке нет ни одного упоминания об объектах газовой и нефтяной отраслей. Так же, как и об установках для подготовки газа", – отметил Геннадий Рябцев.

Он пояснил, что перед тем, как газ попадает в трубопроводы, его нужно привести к стандартным условиям и качеству. Для этого используют специальные газоподготовительные установки.

Интересно! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контроль за соблюдением частичного перемирия работает неэффективно. Украина зафиксировала удары по энергообъектам, оценила их последствия и передала данные США.

Несмотря на то, что они являются частью энергетической инфраструктуры, их также не включили в перечень, опубликованного российской стороной.