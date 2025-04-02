Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі 24 Каналу повідомив, що в переліку, оприлюдненому Росією, немає жодної згадки про газо- та нафтовидобувні об'єкти чи будь-які інші підприємства видобувної галузі. Там зазначені лише елементи енергетичної інфраструктури.

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Зокрема, йдеться про електроенергетику, трансформаторні підстанції, релейні станції, обладнання для передавання та розподілу електроенергії, електростанції, зокрема атомні та гідроелектростанції.

Вони є частиною енергетичної інфраструктури

"Однак у списку немає жодної згадки про об'єкти газової та нафтової галузей. Так само, як і про установки для підготовки газу", – зазначив Геннадій Рябцев.

Він пояснив, що перед тим, як газ потрапляє до трубопроводів, його потрібно привести до стандартних умов і якості. Для цього використовують спеціальні газопідготовчі установки.

Цікаво! Президент України Володимир Зеленський заявив, що контроль за дотриманням часткового перемир'я працює неефективно. Україна зафіксувала удари по енергооб'єктах, оцінила їхні наслідки та передала дані США.

Попри те, що вони є частиною енергетичної інфраструктури, їх також не включили до переліку, опублікованого російською стороною.