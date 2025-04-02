Глава держави закликав не чекати 11 квітня, коли мине місяць російського "ні" у відповідь на пропозицію США припинити вогонь. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Володимира Зеленського.

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2 квітня Росія знову била по енергетиці України

Загалом цієї ночі російська армія застосувала проти України 74 безпілотники, з яких 54 – "Шахеди".

Зокрема, ворог здійснив цілеспрямовану атаку на Харків, спрямувавши на місто щонайменше 14 дронів. Там є влучання і травмовані, серед яких діти.

"Були також удари проти Одещини, Сумщини. Чергові цілеспрямовані влучання та пошкодження об'єктів енергетики: у Сумській області удар FPV-дрона по підстанції, також у Нікополі на Дніпропетровщині через артилерійський удар була пошкоджена ЛЕП. Майже 4 тисячі абонентів у двох областях залишалися без електропостачання через ці удари", – розповів президент Зеленський.

Він також додав, що Сумщина страждає від ударів КАБами. Впродовж 1 квітня і за ранок 2 квітня росіяни скинули на регіон 50 авіабомб.

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Такий системний і постійний характер російських ударів однозначно свідчить, що в Москві зневажають дипломатичні зусилля партнерів. Навіть часткового припинення вогню Путін не хоче забезпечити. Потрібен новий і відчутний тиск на Росію, щоб поставити цю війну на курс до завершення,

– зауважив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що потрібно діяти якнайшвидше. Він додав, що Україна готова співпрацювати з усіма американськими та європейськими партнерами, аби досягти "достойного й тривалого миру".