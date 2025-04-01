Соединенные Штаты должны разработать механизм того как реагировать на российские удары. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала отметил, что Украина зафиксировала вражеские атаки по энергообъектам, их последствия и передала эту информацию США.

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США работают над инструментами реагирования

Президент Украины Зеленский отметил, что система мониторинга соблюдения частичного перемирия является несовершенной. Доказательства нарушения Россией режима тишины были собраны украинской стороной и переданы США, чтобы продемонстрировать как Кремль не собирается его соблюдать.

Подоляк сообщил, что работа в США уже ведется. Более того, Украина присутствует в этом процессе, предоставляет соответствующие доказательства того, что Россия нарушает те небольшие форматы прекращения огня, которые есть, в частности по энергетической инфраструктуре.

США полученную информацию аккумулируют и дальше наработают инструменты. Думаю, они об этом будут публично говорить,

– озвучил Подоляк.

Как должна реагировать Украина на нарушение режима тишины?

В ситуации, когда Россия продолжает наносить ущерб энергетической инфраструктуре, по мнению Подоляка, украинская сторона должна давать ответ врагу. Он отметил, что на каждый такой вражеский удар следует наносить аналогичный, принимая во внимание то, что у Украины есть инструменты для этого.

"Украина в этом случае будет и юридически, и фактически права. Россия хотела поиграть в свою классическую фейковую пропаганду, россияне единолично решили, что они якобы прекратили бить по энергетике, хотя такого не было, удары по энергообъектам были и 23, и 24, и 25 марта", – озвучил Подоляк.

Россия продолжала накапливать с 18 марта пропагандистский актив о том, что она вроде бы ни по чему не бьет, обвиняя, что удары по энергоструктуре России наносит Украина. Однако Подоляк заметил, что с 18 марта никакие проекты о прекращении огня не действовали, они появились только после 23 – 24 марта, когда состоялись переговоры в Саудовской Аравии.

Тогда же были подготовлены соответствующие списки объектов, которые нельзя атаковать. Все удары, которые Россия нанесла после этой даты фиксируются и предоставляются США. Как подытожил советник главы ОПУ, уже видно со стороны Соединенных Штатов довольно жесткую риторику в отношении России.