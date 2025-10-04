Навроцкий отправляет польские войска на границу Германии и Литвы
- Армия Польши усилит оборону на границе с Литвой и Германией.
- Кароль Навроцкий подписал соответствующее постановление, которое будет действовать до 4 апреля 2026 года.
Военные подразделения европейских стран готовятся к возможным обострениям ситуации с безопасностью на фоне последних угроз. Так, стало известно, что армия Польши усилит оборону границы с соседними государствами.
Об этом стало известно из официального сайта Бюро национальной безопасности Польши, передает 24 Канал.
Почему польские военные направляются в соседние государства?
В Польше приняли решение об использовании Вооруженных сил страны для оказания помощи Пограничной службе.
По данным польского Бюро нацбезопасности, Кароль Навроцкий подписал соответствующее постановление от 3 октября 2025 года. Согласно ему, военнослужащие будут оказывать помощь Пограничной службе возле Литвы и Германии.
С 5 октября 2025 года до 4 апреля 2026 года подразделения Вооруженных сил Республики Польша будут использоваться для обеспечения неприкосновенности государственной границы,
– отметили в официальном сообщении.
Польские войска также будут поддерживать безопасность и общественный порядок на территории пограничных переходов и в пограничной зоне.
Что известно о ситуации с безопасностью в Европе?
- В последнее время в регионе растет напряжение, в частности из-за российской агрессии и кремлевских провокаций в воздушном пространстве стран НАТО. В частности Швеция, Дания, Финляндия и другие страны жаловались на вторжение неизвестных дронов.
- Подозрительные БпЛА на днях парализовали работу немецкого аэропорта в Мюнхене.
- Кроме того, на фоне возможных угроз безопасности между генсеком НАТО Марком Рютте и премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом возник конфликт.
- Речь о том, что из-за российских атак Эстония инициировала консультации в рамках статьи 4 НАТО и впервые созвала заседание Совета Безопасности ООН. В то же время Вооруженные силы страны начали незапланированные военные учения, направленные на отработку уничтожения воздушных целей.
- В то же время Европейский Союз планирует создать на своей восточной границе так называемую "Стену дронов" для противодействия российским беспилотникам, используя украинские технологии и опыт. Этот проект получил политическую и финансовую поддержку ЕС и предусматривает совместное производство и совершенствование средств противодействия дронам с участием Украины.