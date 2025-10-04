Навроцький відправляє польські війська на кордон Німеччини та Литви
- Армія Польщі підсилить оборону на кордоні з Литвою та Німеччиною.
- Кароль Навроцький підписав відповідну постанову, яка діятиме до 4 квітня 2026 року.
Військові підрозділи європейських країн готуються до можливих загострень безпекової ситуації на тлі останніх загроз. Так, стало відомо, що армія Польщі підсилить оборону кордону з сусідніми державами.
Про таке стало відомо з офіційного сайту Бюро національної безпеки Польщі, передає 24 Канал.
Чому польські військові направляються до сусідніх держав?
У Польщі ухвалили рішення про використання Збройних сил країни для надання допомоги Прикордонній службі.
За даними польського Бюро нацбезпеки, Кароль Навроцький підписав відповідну постанову від 3 жовтня 2025 року. Згідно з нею, військовослужбовці надаватимуть допомогу Прикордонній службі біля Литви та Німеччини.
З 5 жовтня 2025 року до 4 квітня 2026 року підрозділи Збройних сил Республіки Польща будуть використовуватися для забезпечення недоторканності державного кордону,
– зазначили в офіційному повідомленні.
Польські війська також підтримуватимуть безпеку та громадський порядок на території прикордонних переходів та в прикордонній зоні.
Що відомо про безпекову ситуацію в Європі?
- Останнім часом в регіоні зростає напруга, зокрема через російську агресію та кремлівські провокації в повітряному просторі країн НАТО. Зокрема Швеція, Данія, Фінляндія та інші країни скаржилися на вторгнення невідомих дронів.
- Підозрілі БпЛА днями паралізували роботу німецького аеропорту в Мюнхені.
- Крім того, на тлі можливих безпекових загроз між генсеком НАТО Марком Рютте та прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом виник конфлікт.
- Мова про те, що через російські атаки Естонія ініціювала консультації в рамках статті 4 НАТО та вперше скликала засідання Ради Безпеки ООН. Водночас Збройні сили країни розпочали незаплановані військові навчання, спрямовані на відпрацювання знищення повітряних цілей.
- Водночас Європейський Союз планує створити на своєму східному кордоні так звану "Стіну дронів" для протидії російським безпілотникам, використовуючи українські технології та досвід. Цей проєкт отримав політичну та фінансову підтримку ЄС і передбачає спільне виробництво й удосконалення засобів протидії дронам за участі України.