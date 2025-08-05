Депутат польского Сейма Роман Фриц назвал лозунг "Слава Украине!" нацистским. Посол Украины Василий Бондарь прокомментировал высказывания чиновника.

Так, депутат польского Сейма от ультраправой "Конфедерации" Роман Фриц резко отреагировал на то, что одна из депутаток во время дебатов завершила свое выступление словами "Слава Украине!", передает 24 Канал.

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Что известно о скандале вокруг лозунга "Слава Украине" в Польше?

Здесь мы имели пример позорного поведения – бандеровского и нацистского! В польском Сейме таких вещей еще не было. Это как будто здесь кто-то бы закричал "Sieg Heil!" Это позор!,

– сказал Роман Фриц после выступления коллеги.

Посол Украины в Польше Василий Бондарь не оставил без комментария слова польского политика. Он напомнил, что:

в Украине законом запрещено использование как нацистской, так и советской символики;

под лозунгом "Слава Украине!" украинские военные идут в бой, защищая свою землю от российского агрессора, защищая независимость своего государства, а также безопасность Европы, в частности, Польши;

для украинцев этот лозунг имеет такое же глубокое значение, как для поляков лозунг "Niech żyje Polska!".

Василий Бондарь призвал поляка к взвешенности в высказываниях и воздерживаться от действий, которые могут нанести вред взаимному доверию между двумя народами.

Спекуляции вокруг лозунга "Слава Украине!" с попыткой привязать его к крайним нацистским идеологиям являются ошибочными и неоправданными. Они играют на руку враждебным нарративам, направленным на раскол демократического сообщества,

– заявил посол.

К слову, депутат Сейма Польши Кшиштоф Босак предложил вернуть визовый режим с Украиной. Он видит опасность от "иммиграции из постсоветского пространства".