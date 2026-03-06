Страны Ближнего Востока "удивлены" помощью, которую им оказывает Украина, – Каллас

Страны Персидского залива удивлены тем, что Украина, несмотря на постоянные российские атаки, помогает им в противодействии иранским дронам. Государствам региона советуют налаживать сотрудничество с Киевом и Владимиром Зеленским.

Об этом заявила Кая Каллас перед онлайн-встречей министров иностранных дел ЕС и Персидского залива, сообщает корреспондентка Радио Свобода в Брюсселе.

Что сказала Каллас о помощи Ближнему Востоку от Украины?

Страны Персидского залива очень удивлены помощью Киева в противодействии дронам, несмотря на постоянные атаки Украины со стороны России.

Мы также советуем странам Персидского залива устанавливать контакты с Украиной и президентом Зеленским, чтобы они могли сотрудничать. Я также проводила телефонные разговоры со странами Персидского залива, и они были очень удивлены тем, насколько Украина помогает им в этом вопросе, несмотря на то, что сама находится под постоянными атаками,

– заявила Каллас.

На встрече планируют обсудить вопрос, как использование украинских технологий для противодействия дронам смогут больше защитить страны от иранских атак, об этом сказала Высокая представительница ЕС по иностранным делам.

Также она заявила, что такое сотрудничество может стать взаимным. Ведь те же дроны, атакующие Украину, теперь бьют по Ближнему Востоку. Поэтому Киев сможет помочь, поделившись своими способами перехвата дронов.

Однако, она заметила, что обострение в конфликте между США и Ираном может сильно повлиять на войну в Украине.

Так, эта ситуация имеет четкое влияние и на войну против Украины. Ведь оборонные возможности, которые нужны Украине, теперь также нужны на Ближнем Востоке. Есть также вопрос цепей поставок – обеспечения тех возможностей, которые сейчас нужны Украине, и одновременно потребностей на Ближнем Востоке, например в сфере противовоздушной обороны,

– добавила глава дипломатии ЕС.

Что известно о поддержке Украиной Ближнего Востока?