Про це заявила Кая Каллас перед онлайн-зустріччю міністрів закордонних справ ЄС і Перської затоки, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі.

Що сказала Каллас про допомогу Близькому Сходу від України?

Країни Перської затоки дуже здивовані допомогою Києва в протидії дронам, незважаючи на постійні атаки України з боку Росії.

Ми також радимо країнам Перської затоки встановлювати контакти з Україною та президентом Зеленським, щоб вони могли співпрацювати. Я також проводила телефонні розмови з країнами Перської затоки, і вони були дуже здивовані тим, наскільки Україна допомагає їм у цьому питанні, зважаючи на те, що сама перебуває під постійними атаками,

– заявила Каллас.

На зустрічі планують обговорити питання, як використання українських технологій для протидії дронам зможуть більше захистити країни від іранських атак, про це сказала Висока представниця ЄС із закордонних справ.

Також вона заявила, що така співпраця може стати взаємною. Адже ті самі дрони, що атакують Україну, тепер б'ють по Близькому Сході. Тому Київ зможе допомогти, поділившись своїми способами перехоплення дронів.

Однак, вона зауважила, що загострення в конфлікті між США та Іраном може сильно вплинути на війну в Україні.

Так, ця ситуація має чіткий вплив і на війну проти України. Адже оборонні можливості, які потрібні Україні, тепер також потрібні на Близькому Сході. Є також питання ланцюгів постачання – забезпечення тих можливостей, які зараз потрібні Україні, і водночас потреб на Близькому Сході, наприклад у сфері протиповітряної оборони,

– додала голова дипломатії ЄС.

