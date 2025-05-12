Германия готова дать Украине дополнительное оружие в случае провала переговоров
- Германия готова предоставить Украине дополнительные пакеты вооружений, если переговоры с Россией не принесут результатов.
- Берлин также рассматривает возможность ужесточения санкций против России в случае неудачи переговорного процесса.
Германия предложит Украине дополнительные пакеты вооружений, если переговоры с Россией относительно окончания войны будут неудачными. Берлин также готов к усилению санкций.
Об этом заявил новый министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в рамках встречи в Лондоне, которую организовала Великобритания в понедельник, 12 мая. сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
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Какую позицию озвучил Берлин
Прибыв на встречу в Лондоне, Иоганн Вадефуль сказал, что Германия надеется на согласие России о прекращении огня, после чего будет готова и к переговорам.
По его словам, в случае провала переговорного процесса Германия готова предложить дополнительные пакеты вооружения для Украины.
Министр иностранных дел Германии также предупредил Россию о возможных последствиях в случае неудачи, в частности отметил возможность усиления санкций.
Поставки хотят засекретить
Недавно новоизбранный канцлер Фридрих Мерц сообщил, что Германия продолжит предоставлять Украине военную помощь, но дискуссии по этому поводу будут засекречены.
Посол Украины в Берлине Алексей Макеев, комментируя это, сказал, что хороший шахматист думает на несколько ходов вперед, но "он не сообщает о своих ходах сопернику".