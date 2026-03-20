"Украина "ничего не сделала" для США": Трамп сделал новое резонансное заявление
Дональд Трамп сделал новое резонансное заявление относительно Украины и Владимира Зеленского. По его словам, Киев якобы не оказал никакой помощи США, а договариваться с Зеленским сложнее, чем с Путиным.
Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление по Украине во время интервью американскому телеканалу MS Now.
Какое заявление сделал Трамп?
По словам Трампа, Украина якобы "пока не сделала ничего" в плане помощи Соединенным Штатам. Американский лидер также заявил, что все слова Владимира Зеленского о поддержке США являются, по его оценке, политическим пиаром. Он добавил, что ему сложнее вести переговоры с Зеленским, чем с Владимиром Путиным.
Ведущая программы "The 11th Hour", которая брала интервью у Трампа сообщила, что американский президент также выразил больше доверия Путину, чем любому из европейских союзников США. Кроме того, Трамп якобы отметил, что российский лидер демонстрирует отсутствие страха перед Европой.
Что известно о помощи Украины на Ближнем Востоке?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США запросили экспертную поддержку от Украины для их военных на Ближнем Востоке, в частности для противодействия "Шахедам". Известно, что Украина сотрудничает с рядом стран Персидского залива, помогая выстроить им систему воздушной защиты.
Кроме того, украинский лидер добавил, что на Ближнем Востоке работают 228 украинских специалистов, которые помогают улучшать местную ПВО для противодействия атакам дронов. Украинские эксперты проводят консультации и оценивают защиту критической инфраструктуры, разрабатывая практические решения для повышения эффективности воздушной обороны.
В материале The Times говорится о том, что украинские инструкторы были удивлены тактикой США и их союзников, которые использовали дорогие ракеты для сбивания дешевых дронов "Шахед". Украинские военные отметили, что союзники часто неэффективно маскируют свои радары, в отличие от Украины, которая постоянно меняет их позиции.