"Украина "ничего не сделала" для США": Трамп сделал новое резонансное заявление

Дональд Трамп сделал новое резонансное заявление относительно Украины и Владимира Зеленского. По его словам, Киев якобы не оказал никакой помощи США, а договариваться с Зеленским сложнее, чем с Путиным.

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление по Украине во время интервью американскому телеканалу MS Now.

Какое заявление сделал Трамп?

По словам Трампа, Украина якобы "пока не сделала ничего" в плане помощи Соединенным Штатам. Американский лидер также заявил, что все слова Владимира Зеленского о поддержке США являются, по его оценке, политическим пиаром. Он добавил, что ему сложнее вести переговоры с Зеленским, чем с Владимиром Путиным.

Ведущая программы "The 11th Hour", которая брала интервью у Трампа сообщила, что американский президент также выразил больше доверия Путину, чем любому из европейских союзников США. Кроме того, Трамп якобы отметил, что российский лидер демонстрирует отсутствие страха перед Европой.

