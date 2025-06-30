"Идем всеми возможными путями": Германия ищет ПВО Украине, Берлин ведет разговоры с США

Германия ищет пути для того, чтобы Украине могли передать дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты от атак со стороны России.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Как Германия ищет ПВО для Украины

Немецкий министр высказался относительно военной помощи Украине, в частности относительно поиска системы противовоздушной обороны.

Мы идем всеми путями, которые возможны. Конечно, что немецкая промышленность пытается увеличить свои мощности. Мы разговариваем с нашими европейскими партнерами,

– заявил он.

По его словам, он постоянно находится на связи с министром обороны Борисом Писториусом относительно того, нуждается ли Германия во всех своих имеющихся системах, или все же страна может передать Украине какие-то системы ПВО из собственных запасов.

"Мы пытаемся также разговаривать с США, и думаю, что и по этому пути мы должны идти", – отметил немецкий министр.

К слову, ночью 30 июня россияне атаковали 107-ю ударными беспилотниками типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами. Во время отражения воздушного нападения противника удалось сбить 74 цели оккупационной армии.